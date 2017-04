Apreensão de mais de 400 doses de droga

O Comando Territorial de Lisboa, através do Núcleo de Investigação Criminal de Torres Vedras, deteve ontem, dia 21 de abril, em Alenquer, um homem de 21 anos, por tráfico de estupefacientes.

No âmbito da investigação, relacionada com tráfico de droga em que existia a introdução da mesma em estabelecimento prisional, e que decorria há cerca de seis meses, foram realizadas quatro buscas domiciliárias nos concelhos do Sobral de Monte Agraço e Alenquer, uma busca em estabelecimento prisional e outra ao veiculo do suspeito, tendo sido apreendidos:

· 470 doses de haxixe;

· Uma arma de ar comprimido;

·Seis telemóveis;

· Duas facas;

· Diversos artigos relacionados com o corte, embalamento e armazenamento das doses de haxixe;

O detido foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.