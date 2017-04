Plataforma Smiity disponível na Madeira

A SMIITY, plataforma de turismo acessível, gratuita e compatível com dispositivos móveis iOS e Android, que permite às regiões, cidades e/ou monumentos comunicar com turistas e cidadãos vai estar disponível na Madeira.

O Funchal, em concreto, vai contar com a instalação de vários beacons em diferentes pontos da cidade, nomeadamente no Museu da Quinta das Cruzes, disponibilizando assim a plataforma aos turistas. A plataforma disponibiliza ao utilizador, no seu idioma, notícias, eventos, pontos de interesse, percursos pedestres, entre outras informações.

Através da interacção com beacons, pequenos emissores de sinais que enviam estes conteúdos para o dispositivo móvel do utilizador através de Bluetooth Low Energy, estes conteúdos podem ser automaticamente apresentados ao utilizador, sem que este tenha de os procurar.