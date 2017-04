Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada promove formação em arquivos

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada promove, a 2 e 3 de maio, a realização da formação intitulada “Vantagem de descrição normalizada em arquivos”, que será ministrada por Odília Gameiro. Esta formação, que vai decorrer entre as 9h30 e as 17h00, dirige-se aos formandos que pretendam desenvolver atividade na área de arquivo ou que, trabalhando nesta área, procurem uma atualização de conteúdos.

A participação tem como requisito a frequência na totalidade dos dias da formação, devendo as inscrições ser feitas até 26 de abril, através do email socioeducativo.bparpd@azores. gov.pt, com um limite de 15 inscritos.

Partindo das normas de descrição em arquivo, a norma internacional ISAD (G) e a norma portuguesa Orientações para a Descrição Arquivística, pretende-se com esta formação, entre outros aspetos, destacar a importância da elaboração de descrições consistentes em arquivo, em particular em arquivo histórico.

Neste sentido, serão realçadas as vantagens da elaboração de uma descrição multinível e a utilização de uma linguagem controlada na produção de instrumentos de descrição arquivística.

Odília Gameiro, Mestre em História Medieval e em Ciências da Documentação e da Informação (variante arquivo), é colaboradora em vários projetos de descrição e organização de arquivos particulares e colaboradora externa da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, em que se destaca a descrição do arquivo de família Tavares Carreiro e dos arquivos pessoais Ernesto Rodolfo Hintze Ribeiro, Natália Correia e Francisco Afonso Chaves.