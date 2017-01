BPAR de Ponta Delgada dá continuidade a “Histórias Requinhas”

A Direção Regional da Cultura, através da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, no âmbito das atividades de Promoção do Livro e da Leitura, e em parceria com o grupo de contadoras “Histórias Requinhas”, dá continuidade até a junho à iniciativa Histórias Requinhas.

Esta iniciativa, que decorrerá sempre pelas 16H00 na Sala de Leitura Infantil, terá lugar ao sábado, concretamente, nos dias 28 de janeiro, 18 de fevereiro, 18 de março, 22 de abril, 13 de maio e 17 de junho.

“Histórias Requinhas” é um grupo de contadoras de histórias que nasceu em 2011, com o intuito de despertar o interesse pelo livro e pela leitura, nas crianças e nas suas famílias, desmistificando o conceito de que estes são desinteressantes. Mediante o recurso a todo um conjunto de técnicas de expressão corporal e oral pretende-se familiarizar os mais novos com o fantástico mundo da leitura, da criatividade e da imaginação de uma forma leve, divertida, cativante e motivadora.

Com esta iniciativa, a BPARPD pretende fomentar, nas crianças, famílias e público em geral, o gosto pela leitura e o desenvolvimento da expressão oral, estreitando simultaneamente os laços entre as famílias e a biblioteca.