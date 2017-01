Actor baleado mortalmente durante filmagem de videoclipe

Um actor foi baleado mortalmente no peito durante a filmagem de um videoclipe da banda australiana de rap «Bliss N Eso», quando estava a filmar uma cena do teledisco que envolvia o uso de “várias armas de fogo”, confirmou a polícia de Queensland.

As filmagens decorriam no interior de um bar, na cidade australiana de Brisbane. A polícia já abriu uma investigação ao sucedido.

Os «Bliss N Eso» publicaram um comunicado no Facebook, em que lamentam a morte do actor, revelando que não estavam no local no momento dos disparos. “Estamos muito abalados pelo que aconteceu. Os nossos corações e orações estão com a família da vítima e amigos, assim como com a equipa que estava envolvida na filmagem”, escreveram os artistas.