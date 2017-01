As autoridades espanholas estão preocupadas com mensagens de espanhóis que estão a combater pelo grupo Estado Islâmico (ISIS) a incentivar amigos a “passar à acção” em Espanha”. Em 2015, foi noticiado que 126 espanhóis tinham saído do país para combater pelo ISIS.

Segundo o jornal El Mundo, os serviços secretos estão a investigar cerca de 800 pessoas radicalizadas em Espanha. O principal medo é que células que existem de forma desarticulada possam ser mobilizadas e controladas directamente a partir das zonas de conflito.

No último ano houve pelo menos 24 operações contra o terrorismo em Espanha, com 47 detidos.