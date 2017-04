Moradores do Sítio do Tanque “ofereceram terrenos e ainda estão sem a estrada”

Os moradores do Sítio do Tanque, no Porto Santo, reclamam há vários anos por uma estrada que permita o acesso às moradias e que garanta mais segurança.

O Movimento Mais Porto Santo deslocou-se ao local para ouvir as várias queixas dos residentes neste sítio, e constatou a legitimidade das reivindicações.

De acordo com o candidato do Movimento, José António Castro, “num ato de boa fé, os moradores do Sítio do Tanque ofereceram, em tempos, os terrenos para que ali fosse construída a estrada. O certo é que até agora nada foi feito, o que dificulta a vida das pessoas. Recorde-se que neste sítio existem diversos idosos que têm dificuldades em se deslocar e que, a exemplo de todos os seus vizinhos, merecem mais consideração por aqueles que nos governam!”.