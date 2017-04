Jovem morre em ‘lançamento do martelo’

Um jovem de 19 anos morreu num evento desportivo organizado pela sua escola, o Wheaton College, na região de Chicago (EUA), quando foi atingido pela bola metálica de uma prova de lançamento de martelo. O acidente trágico deu-se no sábado à tarde.

De acordo com testemunhas, o jovem encontrava-se no centro do campo quando foi atingido, tendo caído inanimado no chão. Ethan Roser foi assistido por paramédicos no local e depois transportado para o hospital, onde foi declarado o óbito.