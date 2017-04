Constituída “Associação da Comunidade de Imigrantes Venezuelanos na Madeira – VENECOM”.

Na passada sexta-feira dia 21 de abril, no cartório notarial da Dra. Carla Alves, foi assinada por 28 sócios fundadores, a escritura de constituição da “Associação da Comunidade de Imigrantes Venezuelanos na Madeira – VENECOM”.

A mesma tem como objeto social: contribuir para à integração da comunidade venezuelana na Região; defender e promover os direitos e interesses dos imigrantes venezuelanos e seus descendentes em tudo quanto respeite à sua valorização, de modo a permitir a sua plena integração e inserção; estimular a formação e capacitação do imigrante venezuelano; incentivar as iniciativas culturais, desportivas e sociais com vista a estimular a atividade empreendedora dos imigrantes venezuelanos na Região; promover a língua castelhana, bem como a língua portuguesas a fim da sua integração na região, articulando com os diversos atores da região para o cumprimento do objeto da associação.

No mesmo dia, tomaram posse os respetivos órgãos sociais, integrados pelos seguintes elementos:

DIREÇÃO:

Presidente: Ana Cristina Monteiro

Vice-presidente: Marilin Moniz

Secretario: Rafael Da Gama Da Gama

Vogal: Gonzalo Mendez

Vogal: Teresa de la Concepción Dos Anjos

MESA DA ASSEMBLEIA:

Presidente: Jose Alejandro Mena Rueda

Vice-presidente: Carmen Teresa Spinola

Secretario: Rosa Marina De Castro

Vogal: Valério Gonçalves

Vogal: Rodolfo Paublini

CONSELHO FISCAL:

Presidente: Maninella Fernandes

Secretario: Maria Gabriela Alvarez Hernandez

Vogal: Abraham Garcia

Estando a sua sede provisória situada na Boa Nova, em breve terá a sua sede definitiva, cuja localização será oportunamente informada, bem como os contactos definitivos.

Para já, os interessados poderão entrar em contacto através da página do Facebook Venecom – Associação da Comunidade Imigrante Venezuelana, ou através do contacto de qualquer um dos elementos dos seus órgãos sociais.