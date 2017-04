Porto Santo Line promove ‘ilha dourada’

A Porto Santo Line, empresa que assegura o transporte marítimo de passageiros entre a Madeira e o Porto Santo, lançou uma campanha publicitária que visa promover Porto Santo como destino de férias para os madeirenses, cujo arranque aconteceu na Páscoa.

A campanha está a decorrer online, bem como através de anúncios na RTP Madeira e inclui um spot diário no intervalo do telejornal, tendo a Páscoa sido o primeiro período abrangido pela campanha, que vai promover também as férias no Porto Santo noutros períodos, até ao Verão.

A campanha tinha como “premissa trazer até à televisão as sensações que os madeirenses associam à ilha”, refere a Porto Santo Line, explicando que a campanha se faz “acompanhar por imagens que transportam até ao ecrã a beleza paradisíaca” da ilha do Porto Santo.

Recorde-se que a Porto Santo Line é a empresa responsável pelo transporte marítimo de passageiros e carga entre a ilha da Madeira e o Porto Santo, a bordo do navio Lobo Marinho.