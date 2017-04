Açores reforçam plantação de árvores

A Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo valorizou, no passado dia 22 de abril, todas as ações que colocam em primeiro plano a conservação da natureza, no âmbito da plantação de cerca de 40 árvores endémicas na Paisagem Protegida das Furnas, na ilha de São Miguel, em conjunto com os Vigilantes da Natureza da Região.

Marta Guerreiro, que falava encerramento do 3º Encontro Regional de Vigilantes da Natureza, aproveitou para dar nota de que muito em breve será desencadeada uma nova ação que abrangerá 60 hectares, onde serão plantadas mais 250 mil árvores, num investimento da Região que rondará os 500 mil euros”.

“A biodiversidade e a geodiversidade do arquipélago dos Açores são elementos essenciais da nossa identidade, herança dos séculos que exige uma gestão cuidada, permanente e sustentável, para que o património que integra esse legado possa continuar a ser usufruído, no presente e pelas gerações futuras”, frisou a Secretária Regional.

Esta iniciativa faz parte de um conjunto de projetos que têm sido desenvolvidos e incrementados para erradicar e controlar as espécies invasoras, alguns dos quais são acompanhados pela plantação de flora natural e endémica dos Açores.

Segundo Marta Guerreiro “em resultado desta aposta clara na sustentabilidade, as nove ilhas afirmam-se, hoje, pelo elevado nível de qualidade ambiental que ostentam e pelo potencial dos seus recursos naturais, o que lhes tem conferido um significativo reconhecimento internacional.”

“Até aqui estamos satisfeitos, mas sabemos que este é um processo contínuo e, para que o nosso património natural continue a merecer tamanho reconhecimento, precisamos de continuar a cuidá-lo, ordená-lo, protegê-lo e, por vezes, submetê-lo a ações de recuperação ou mitigação de danos”, reforçou a titular da pasta do Ambiente.

Às designações como Património Mundial e Reserva da Biosfera, juntam-se vários galardões que atestam a beleza, singularidade da paisagem e qualidade ambiental das nossas ilhas, como seja o prémio EDEN da Rede Europeia de Destinos de Excelência, o prémio QualityCoast, o Prémio Nacional de Paisagem, as Maravilhas Naturais de Portugal, e ainda diversos reconhecimentos atribuídos por revistas e organizações internacionais.