Norwegian Cruise Line recebeu primeiro navio desenhado para o mercado chinês

A Norwegian Cruise Line (NCL) recebeu, no passado dia 27 de abril, o navio Norwegian Joy, o primeiro cruzeiro desenhado para o mercado chinês.

O Norwegian Joy, segundo referiu, a companhia de cruzeiros em comunicado, é o segundo navio da classe Breakaway-Plus. O navio conta com quase 168 mil toneladas e capacidade para 3.883 passageiros, tendo sido totalmente pensado e desenhado para o mercado chinês.

“A entrega do Norwegian Joy marca um momento na história da nossa companhia, representando a nossa entrada oficial no mercado de cruzeiros chinês”, realça Andy Stuart, presidente e CEO da NCL.

Para apresentar o navio ao mercado chinês, a NCL escolheu para padrinho da embarcação o rei da música pop chinesa, Wang Leehom, e vai realizar um périplo por vários portos da região, nomeadamente Singapura, Qingdao, Shenzhen e Hong Kong, bem como Xangai e Pequim.

Por ter sido pensado e desenhado para o mercado chinês, o Norwegian Joy conta com várias características que deverão agradar aos turistas desta região, a exemplo de uma estátua da deusa chinesa do mar, Mazu, oferecida pelo templo de Mazu em Xangai, onde decorreu também uma cerimónia de bênção ao navio.

O Norwegian Joy conta também com áreas de alojamento VIP, com o The Haven Observation Lounge, com vistas de 180 graus, e com o Consierge Level, uma nova categoria de alojamento de luxo, além de diversos camarotes familiares e comunicantes, ideais para famílias maiores, entre as várias tipologias de alojamento disponíveis.

A nível de entretenimento, o navio oferece a primeira pista de corrida no mar com dois níveis, além de vários simuladores e atracções de realidade virtual, escorregas aquáticos e um deck ao ar livre, sem esquecer uma zona comercial com diversas marcas internacionais.