Escritor João Tordo participa em encontro em Angra do Heroísmo

A Direção Regional da Cultura, através da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, promove, no início de maio, a realização de mais um “Encontro com o Escritor”, com a presença de João Tordo, jovem autor português detentor de vários prémios.

No dia 5 de maio, pelas 11h00, decorrerá uma sessão destinada a turmas do 11.º Ano da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade e, no dia seguinte, pelas 17h00, terá lugar uma sessão com entrada livre, destinada ao público em geral.

Este encontro com João Tordo pretende assegurar um espaço de proximidade entre o escritor e os seus leitores, numa conversa informal, na qual o autor abordará questões relacionadas com o processo de criação literária.

A moderação das sessões estará a cargo de Rogério Sousa, contando ambas com um momento teatral da responsabilidade do L. C., Sem Companhia – Grupo de Teatro Experimental, que encenará o conto “A Cidade Líquida”.

João Tordo, licenciou-se em Filosofia e estudou Jornalismo e Escrita Criativa em Londres e Nova Iorque, tendo vencido, em 2001, o Prémio Jovens Criadores na categoria de Literatura, estando os seus livros publicados em França, Itália, Alemanha, Brasil, Sérvia e Hungria.

O L. C., Sem Companhia – Grupo de Teatro Experimental foi constituído em 2010 pelo ator e encenador Luís Carvalho.

Rogério Sousa, mestre em Culturas e Literaturas Portuguesas pela Universidade dos Açores, foi docente de 2001 a 2008 em escolas do ensino público e privado.