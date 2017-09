David Machado convidado do “Encontro com o Escritor”

A Direção Regional da Cultura, através da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo, promove sexta-feira, dia 22 de setembro, a realização de mais um “Encontro com o Escritor”, desta vez com David Machado, jovem autor com romances premiados e dois livros infantis incluídos no Plano Nacional de Leitura.

Este encontro com David Machado, autor do romance “Índice Médio de Felicidade”, agora adaptado ao cinema por Joaquim Leitão e que recebeu o Prémio da União Europeia para a Literatura em 2015, vai incluir duas sessões.

A primeira sessão terá lugar às 10h00 e é destinada ao público escolar, enquanto a segunda, às 18h00, é aberta ao público em geral, sendo ambas de entrada livre e moderadas por Paula Cotter Cabral.

A sessão para o público em geral contará com um momento teatral, da responsabilidade do L. C., Sem Companhia – Grupo de Teatro Experimental, liderado por Luís Carvalho, que encenará o conto intitulado “Acho que posso ajudar”.

David Machado publicou os romances “O Fabuloso Teatro do Gigante”, “Deixem Falar as Pedras”, “Índice Médio de Felicidade” e “Debaixo da Pele” e vários contos para as crianças, entre os quais “A Noite dos Animais Inventados”, que recebeu o Prémio Branquinho da Fonseca em 2005, “O Tubarão na Banheira”, distinguido com o Prémio Autor SPA/RTP em 2010, “A Mala Assombrada” e “Parece Um Pássaro”. Os seus livros estão publicados em mais de uma dezena de línguas.