“Goldener Korken 2017” atribuído pela primeira vez em Portugal

Este ano, a Herdade dos Outeiros Altos foi escolhida, a nível europeu, como a vencedora do prémio “Goldener Korken 2017”. A Weinloge (Freising, Alemanha) decidiu atribuir este prémio – pela primeira vez em Portugal – por considerar a Herdade dos Outeiros Altos um produtor de vinhos que se distingue a nível europeu no tratamento especial que tem com a natureza e com as práticas de cultivo ecológico.

A Quercus é uma das organizações participantes do projeto Parceria Europeia para a Proteção da Biodiversidade na Viticultura, financiado ao abrigo do programa europeu Erasmus+. Trata-se de uma parceria entre organizações de diversos países (Portugal, Espanha, Alemanha e Turquia) para fortalecer os conhecimentos e boas práticas do sector vitícola na proteção da biodiversidade, associada direta ou indiretamente a esta atividade. O projeto produziu recentemente uma brochura onde se aborda a importância da biodiversidade, divulgando experiências concretas de empresas de todos os países referidos que investiram na biodiversidade, e os benefícios que obtiveram. Igualmente está a ser editado um guia de bolso em várias línguas, sobre a biodiversidade associada à cultura vitícola. Todos os parceiros do projeto estão ainda a realizar junto de várias explorações nos respetivos países um conjunto de “biodiversity-checks”, ou seja, questionários, visitas e relatórios de aconselhamento focados nas práticas relacionadas direta ou indiretamente com a biodiversidade, aos vários níveis da produção: na cultura da vinha; nas infraestruturas ecológicas existentes no campo; na vindima e vinificação; no engarrafamento e embalagem; nas vendas e logística; na gestão de energia, água, efluentes e resíduos; nas instalações e área envolvente à empresa; no marketing e comunicação externa e interna e na gestão da empresa em geral. Além de encontros formativos, uma listagem de medidas, ou roadmap de biodiversidade irá ser compilado e divulgado, bem como um conjunto de vídeos protagonizados pelos próprios viticultores sobre o que fazem em prol da biodiversidade.