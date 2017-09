Embaixadores da 2ª edição do programa “Académica Start UC” tomam posse

Os 26 embaixadores da 2ª edição do programa “Académica Start UC” vão tomar posse do cargo, na próxima quinta-feira, dia 21 de setembro, às 12 horas, na Sala do Senado da Universidade de Coimbra (UC).

O “Académica Start UC – Rede de Embaixadores para o Empreendedorismo” é um projeto de sensibilização, educação e formação dos estudantes da UC para a inovação e empreendedorismo, criado pela Universidade de Coimbra e pela Associação Académica de Coimbra (AAC), tendo como base os 26 núcleos de estudantes da AAC.

O balanço do primeiro ano de implementação do programa é bastante positivo: 26 estudantes embaixadores capacitados; mais de 150 parceiros complementares (empresas, startups, instituições financeiras, associações, entre outros) sensibilizados; e 23 eventos realizados com a participação de mais de três mil estudantes da UC.

Os estudantes embaixadores são responsáveis por promover uma política de proximidade junto dos seus pares, sensibilizando-os, recrutando-os e promovendo eventos para a inovação e empreendedorismo, em articulação com os respetivos núcleos de estudantes da AAC.