1141 doses de haxixe apreendidas

O Comando Territorial de Aveiro, através do Posto Territorial de Oliveira de Azeméis, apreendeu 1 141 doses de haxixe, em Curval – Oliveira de Azeméis.

No âmbito de um patrulhamento no IC2, os militares abordaram uma viatura suspeita em Curval, com dois suspeitos no interior. Durante a fiscalização foram detetadas 1 045 doses de haxixe e duas doses de liamba no interior da viatura. Foi ainda efetuada uma busca domiciliária, tendo sido apreendido mais 96 doses de haxixe.

No total foi apreendido: 1 141 doses de haxixe; Duas doses de liamba; 820 euros em numerário; Uma viatura ligeira; Dois telemóveis.

Os suspeitos, um homem e uma mulher de 25 e 28 anos, foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência estando, neste momento, ser presentes a Tribunal.

A ação contou com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Oliveira de Azeméis.