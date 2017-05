Cartão Interjovem 2017 com várias novidades e mais benefícios

O Diretor Regional da Juventude anunciou ontem que o Cartão Interjovem 2017 passa a permitir a “entrada gratuita” em todos os centros interpretativos e em toda a rede de museus e bibliotecas dos Açores, bem como “a reserva de bilhetes com antecedência” em viagens do Grupo SATA.

“Na aquisição de passagens aéreas para a Europa mantêm-se o desconto de 20% na Azores Airlines”, salientou Lúcio Rodrigues, acrescentando que, nos voos interilhas, “passa a ser possível reservar com 12 horas de antecedência nos meses de abril, maio e outubro, um prazo ampliado para 24 horas entre novembro e março”.

Lúcio Rodrigues, que falava a bordo do navio ‘Gilberto Mariano’, ao largo da Horta, na apresentação do Cartão Interjovem 2017, frisou que o Governo dos Açores, através da Direção Regional da Juventude, pretende com este Cartão “promover a mobilidade e a troca de experiências de todos os jovens dos Açores”.

Nesse sentido, a campanha deste ano tem como lema ‘Sempre Juntos’, representando a “união dos jovens das nove ilhas e todo o nosso sentimento insular e arquipelágico”, salientou o Diretor Regional.

O Cartão Interjovem destina-se a jovens entre os 13 e os 30 anos, mantendo o mesmo preço de anos anteriores, ou seja, 35 euros para jovens entre os 13 e os 23 anos e 48 euros para jovens entre os 24 e os 30 anos.

O cartão dá acesso a vantagens e descontos numa rede de mais de 200 parceiros comerciais em toda a Região, nas áreas de hotelaria, restauração, cultura, lazer e bem-estar e desporto, considerando Lúcio Rodrigues que se trata de “áreas de relevante interesse para os jovens Açorianos”.

O Diretor Regional da Juventude destacou ainda que o novo ‘spot’ promocional do Cartão Interjovem “foi filmado em cinco ilhas – Flores, Corvo, Faial, S. Miguel e Santa Maria – sendo o tema oficial da autoria do cantor Rubeshe Santos”.

O Cartão Interjovem pode ser adquirido a partir de esta terça-feira, 9 de maio, na rede de Pousadas de Juventude dos Açores, na JH Ornelas, nos balcões da SATA, na Atlanticoline e em agências de viagem, entre outros parceiros.

Mais informações sobre o Cartão Interjovem estão disponíveis no endereço eletrónico www.cartaointerjovem.com.