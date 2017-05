Governos dos Açores e da Madeira empenhados na gestão sustentável da paisagem da Macaronésia

A Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo afirmou ontem, no Funchal, que o Observatório da Paisagem da Macaronésia, que resulta de um protocolo entre os governos regionais dos Açores e da Madeira, deve ser encarado como um instrumento cada vez mais presente na gestão sustentável da paisagem nos arquipélagos desta região biogeográfica.

Marta Guerreiro, que falava no final de uma reunião com a Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais do Governo da Madeira, salientou que o encontro permitiu renovar “o compromisso de se identificar e caraterizar a generalidade das paisagens dos arquipélagos e das suas principais transformações, bem como avaliar e monitorizar o impacto de determinadas intervenções na paisagem, com vista ao desenvolvimento de trabalhos e propostas de candidaturas de áreas dos territórios da Macaronésia, neste caso em particular dos Açores e da Madeira, a prémios internacionais relacionados com a paisagem”.

A Secretária Regional frisou que a criação do Observatório foi pensada com o objetivo de ser “um instrumento de monitorização e estudo comum, que promova o conhecimento e a proteção dos valores naturais e culturais existentes, bem como a adoção de medidas compatíveis com esses objetivos”.

“Os arquipélagos da Macaronésia destacam-se pela sua singularidade, beleza e estado de conservação das suas paisagens, não descurando a necessidade de sensibilização da sociedade para a importância da paisagem enquanto fator de identidade e de desenvolvimento”, afirmou a titular da pasta do Ambiente.

Nos objetivos deste protocolo entre os governos regionais dos Açores e da Madeira, para além da promoção da formação, educação e sensibilização para as temáticas relacionadas com a paisagem, está também prevista a integração da paisagem nas políticas públicas relevantes, designadamente de ordenamento do território e urbanismo, conservação da natureza e biodiversidade, agricultura, florestas, recursos hídricos e turismo.