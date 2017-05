Lisboa lança plataforma online para dar a conhecer as suas lojas

A Câmara Municipal de Lisboa lançou uma plataforma online para dar a conhecer lisboa pelas suas lojas.

A Plataforma lojascomhistoria.pt é o site do programa Lojas com História e pretende ser uma viagem pelas lojas de Lisboa, que pela sua história e património, foram distinguidas e protegidas pelo Município.

O projeto surge no âmbito de um programa criado pela Câmara Municipal de Lisboa, que tem como objectivo trabalhar com o comércio tradicional e histórico da cidade, divulgando e preservando o que é único e diferenciador.

A plataforma conta com uma página dedicada às candidaturas estando disponíveis os formulários de Candidatura à Distinção Lojas com História para as lojas que queiram obter a distinção, assim como o formulário de Candidatura ao Fundo Municipal de Apoio às Lojas com História, criado para apoiar as lojas distinguidas pelo Programa.

Existem em Lisboa, 82 lojas reconhecidas já distinguidas, e cada uma dispõe na plataforma de uma página com a sua história bem como diversas informações de caracterização.

Estão também disponíveis diversos vídeos que dão a conhecer as lojas em algumas vertentes menos conhecidas do público em geral e que são testemunho da memória viva da cidade que as lojas e os comerciantes representam em Lisboa.