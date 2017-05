Portugal participa no Fórum Económico Anual das Mulheres 2017

A Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Margarida Marques, participará no Fórum Económico Anual das Mulheres 2017, subordinado ao tema Criatividade, Inovação, Compreensão e Planeamento do Futuro, que terá lugar entre os dias 8 e 13 de maio, em Nova Deli, na Índia.

A Secretária de Estado dos Assuntos Europeus participa, como convidada de honra, na sessão plenária do dia 11 de maio, onde será galardoada com o prémio Mulher da Década na Vida Pública.

Margarida Marques intervém ainda na sessão Políticas europeias para a Igualdade de Género como oradora principal.

Após a participação no Fórum, a Secretária de Estado terá um encontro de trabalho com o chefe da delegação da União Europeia na Índia, Tomasz Kozlowski, e participará num debate com o Carnegie India, vocacionado para promover a paz mundial.

O Fórum Económico das Mulheres é associado da Liga para Todas as Mulheres, um dos maiores movimentos inclusivos femininos a nível mundial.

As reuniões deste Fórum – que decorrem anualmente – têm como objetivo reforçar a interligação entre mulheres que queiram expandir oportunidades de negócios, aumentando a sua influência a nível global.

Entre os convidados e oradores estão líderes mundiais e outras personalidades de referência, como políticos, académicos e empreendedores.