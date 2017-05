O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa ofereceu um jantar em honra do Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe, Evaristo do Espírito Santo Carvalho, por ocasião da Visita Oficial que está a realizar a Portugal.

No início do jantar, que decorreu no Palácio da Cidadela em Cascais, os dois chefes de estado usaram da palavra.