A Cidade Desportiva do CD Nacional será o ponto de partida e chegada para mais uma edição do Circuito CD Nacional/Bioforma, uma prova que é já uma referência no panorama do atletismo regional e que se realiza no dia 21 de maio, a partir das 9 horas.

A apresentação oficial do evento terá lugar no próximo dia 17 de maio, ás 11h0, no Auditório Estádio da Madeira.