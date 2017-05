VI Olimpíadas Nacionais de Filosofia decorreram em Lagos

Este ano, as Olimpíadas Nacionais de Filosofia, mais uma vez organizadas pela PROSOFOS, Associação para a Promoção da Filosofia e apoiadas pela Direção-Geral da Educação (DGE), nas quais participaram 67 alunos, representantes de 33 estabelecimentos de ensino, tiveram a sua 6.ª edição no sul do país. Foi na Escola Secundária Júlio Dantas, nos dias 21 e 22 de abril, que se encontraram aprendizes de filósofos e de filósofas para se debruçarem sobre novos tópicos e temas, reinventando questões e partilhando ideias.

Premiados/as nas VI Olimpíadas Nacionais de Filosofia (2017):

Medalha de ouro – Nuno Rafael Gomes – (Escola Secundária Damião de Goes – Alenquer)

Medalha de prata – Maria do Mar Vau – (Colégio Pedro Arrupe – Lisboa)

Medalha de bronze – Maria João Portijo e Silva – (Escola Secundária do Cartaxo)

Foram também atribuídas as seguintes Menções Honrosas: João Miguel Seixas e Sousa (Colégio Pedro Arrupe); Alexandre Eira (Escola Secundária Vergílio Ferreira – Lisboa); José Pedro Belo Horta (Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes – Portimão).

Aos premiados e a todos os alunos envolvidos, bem como aos professores e à PROSOFOS, a Direção-Geral da Educação dá os mais sinceros parabéns.

O jovem premiado com a medalha de ouro e a jovem premiada com a medalha de prata irão representar Portugal nas XXV Olimpíadas Internacionais de Filosofia que se vão realizar em Roterdão, Holanda, de 25 a 28 de maio de 2017.

As Olimpíadas de Filosofia pretendem fazer desenvolver o amor à sabedoria e têm como principais objetivos promover a educação filosófica ao nível do ensino secundário e aumentar o interesse dos alunos pela filosofia. É com satisfação que a DGE continua a apoiar esta iniciativa.