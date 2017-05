Anonymous alertam para a eminência da Terceira Guerra Mundial

O grupo Anonymous publicou um vídeo em que diz à população para começar a preparar-se para a Terceira Guerra Mundial, que irá envolver os Estados Unidos, a Coreia do Norte e a China.

O narrador do vídeo utiliza a famosa máscara de Guy Fawkes, o autor de um atentado bombista falhado contra os membros do parlamento inglês em 1605, e alerta para as movimentações militares na península coreana, onde poderá começar o conflito.

“Todos os sinais de uma guerra na península coreana estão a surgir. Ao contrário de guerras passadas, ainda que haja tropas no terreno, a batalha será provavelmente feroz, brutal e rápida. Será igualmente devastador ao nível global, tanto ao nível ambiental como económico”, refere.

Os Anonymous dizem ainda que, uma vez iniciada a guerra entre os EUA, a Coreia do Norte e a China, os outros países do mundo vão ser obrigados a escolher de que lado ficam.