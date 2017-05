Um “mar de gente” no Santuário de Fátima

Milhares de pessoas encheram o Santuário de Fátima para assistir, esta sexta-feira, à bênção das velas do Papa Francisco. A procissão de velas será presidida por D. Pietro Paroli.

O Papa Francisco está em Portugal, pela primeira vez, para uma visita apostólica ao Santuário de Fátima, no âmbito do Centenário das Aparições, e durante a qual canonizará os pastorinhos Jacinta e Francisco Marto no sábado, dia 13, dia em que conclui a sua visita.

Francisco pede que a Virgem Maria seja vista como uma referência para a vida espiritual dos católicos e não como uma “santinha”.

No discurso da benção das velas, o papa Francisco lembrou os “desterrados” e “excluídos” da sociedade contemporânea. “Sobre cada um dos deserdados e infelizes a quem roubaram o presente, dos excluídos e abandonados a quem negam o futuro, dos órfãos e injustiçados a quem não se permite ter um passado, desça a bênção de Deus encarnado em Jesus Cristo”, disse. Fotos: RR