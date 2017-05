Cerimónia de tomada de posse do novo comandante de Coimbra

O Comando Territorial de Coimbra realiza, dia 16 de maio, pelas 10:30 horas, nas instalações daquele quartel, a cerimónia de tomada de posse do novo comandante do Comando Territorial de Coimbra, coronel Carlos Jorge Ruivo Tomás.

O coronel Carlos Jorge Ruivo Tomás ingressou no quadro permanente de Oficiais da GNR em 1990, tendo desempenhado diversas funções, das quais: Comandante de Pelotão e de Companhia na Escola Prática da Guarda (EPG); Adjunto da Secção de Operações e Informações da EPG; Chefe da Secção de Tática e Investigação Criminal da EPG; Docente e Coordenador de diversas Unidades Curriculares, na EPG; Oficial Adjunto do Gabinete de Relações Internacionais do CG; Oficial de Operações e Informações, na então Brigada de Trânsito (BT); 2.º Comandante do Grupo Regional de Trânsito n.º 1, Lisboa, da BT; Adjunto do Chefe da Repartição de Investigação e Análise de Informação Criminal da Divisão de Investigação Criminal; Segundo representante no Secretariado Permanente da Unidade de Coordenação Operacional do Sistema de Coordenação Operacional; e Segundo comandante do Comando Territorial de Leiria.

Participou na seguintes missões internacionais: Força Multinacional no Iraque, e Missão de Monitorização da União Europeia na Geórgia.

O coronel Tomás é licenciado em Relações Internacionais, com pós-graduação em Estudos da Paz e da Guerra e Ciência Politica.

A cerimónia será presidida pelo Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, tenente-general Manuel Mateus Costa da Silva Couto.

O Comando Territorial de Coimbra está sediado no Quartel da Cumeada, Avenida Dias da Silva, n.º 122, na cidade de Coimbra, tendo sob a sua responsabilidade o cumprimento da missão geral da GNR em todo o distrito.