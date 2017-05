“Madeira Auto Parade” desfila hoje à tarde

Realiza-se hoje, pelas 15.30 horas, junto à Praça da Autonomia – Funchal, a segunda edição da “Madeira Auto Parade”, um desfile que percorrerá a Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses até à Avenida Sá Carneiro.

No total, serão cerca de 400 os veículos clássicos que irão desfilar pela Avenida, associados à temática da flor, este ano com animação musical reforçada, através das Bandas Distrital e Municipal do Funchal, da Banda Municipal de Machico e da Banda Municipal da Ribeira Brava.

A encerrar a Parada, e tal como aconteceu no ano passado, os veículos envolvidos no desfile ficarão em exposição na Avenida Sá Carneiro, até às 19.00 horas, local onde está prevista a realização de um Concerto musical, a cargo da Black & White Dixie Land Jazz Band.