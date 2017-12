Shares

Quarta-feira (13 de dezembro), entre as 10 e as 11 horas, irá decorrer uma “Operação Stop” não repressiva, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa sul), com o objetivo de sensibilizar os condutores para um conjunto de atitudes e cuidados a ter no trânsito durante a época natalícia.

Esta ação de sensibilização, sob o lema “Acidentes nenhuns, presentes todos”, contará com a participação de alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico de diversas escolas e da Unidade Especializada da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, que poderão viver a experiência de serem polícias por um dia.

Esta iniciativa integra-se no Plano Regional de Educação Rodoviária, projeto tutelado pela Secretária Regional de Educação, através da Direção Regional de Educação, em parceria com a Polícia de Segurança Pública.

As atividades do Plano Regional de Educação Rodoviária, projeto que ao longo dos últimos anos tem sensibilizado e educado para a problemática da sinistralidade rodoviária nas escolas da Região, contarão com o apoio da loja MZBike.