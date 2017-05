Escola Secundária Manuel de Arriaga vence concurso nacional Euroescola 2017

A Escola Secundária Manuel de Arriaga, na Horta, venceu o concurso nacional Euroescola, que decorreu na Assembleia da República, em Lisboa, depois de ter também ganho a fase regional, organizada pela Direção Regional da Juventude.

Na fase nacional, subordinada ao tema “Reinventando a Europa”, participaram os alunos André Costa e Júlia Branco, acompanhados pela professora Ilída Quadrado.

Como prémio, a Escola Secundária Manuel de Arriaga estará presente, com 30 participantes, incluindo alunos e professores, na sessão europeia, que terá lugar no Parlamento Europeu, em Estrasburgo. Nessa sessão, participam cerca de cinco centenas de jovens de escolas dos vários Estados Membros da União Europeia.

O concurso Euroescola visa familiarizar os jovens com o funcionamento das instituições europeias e consciencializá-los sobre a sua condição de cidadãos europeus e a sua intervenção na organização futura da Europa.

Esta iniciativa é organizada a nível nacional pelo Instituto Português do Desporto e Juventude e pelo Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, com a participação da Assembleia da República.

Nos Açores, o concurso é organizado pela Direção Regional da Juventude, em articulação com a Assembleia Legislativa.