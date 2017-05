Crescimento do Produto Interno Bruto iguala «o valor mais elevado deste século»

O crescimento de 2,8% do Produto Interno Bruto no primeiro trimestre de 2017 por comparação com o período homólogo iguala «o valor mais elevado deste século», refere o gabinete do Ministro das Finanças em comunicado.

O Governo refere que «estes dados superam as expetativas traçadas no Orçamento do Estado para 2017 e no Programa de Estabilidade 2017-2021, reafirmando a solidez dos cenários macroeconómicos subjacentes a estes documentos».

«O Governo irá continuar a trabalhar para estimular o crescimento económico inclusivo, com criação de emprego, coesão social e consolidação sustentável das contas públicas que permita a convergência com a Europa», pode ler-se no comunicado.

Os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística indicam que a aceleração do crescimento está fundamentalmente associada a um maior dinamismo das exportações e do investimento, atestando a natureza sustentável e equilibrada do atual padrão de crescimento da economia portuguesa».

No comunicado, é referido ainda que este crescimento homólogo «ocorre num contexto onde o défice das contas públicas atingiu o valor mais baixo da democracia, tendência que se mantém no primeiro trimestre de 2017».

O crescimento do Produto Interno Bruto face ao último trimestre de 2016 foi de 1%.