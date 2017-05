Vítimas dos confrontos na Venezuela homenageados na Madeira

As vítimas dos confrontos na Venezuela, algumas das quais morreram, foram homenageadas na Madeira, no dia 14 de maio, numa iniciativa da Associação Venexos.

Na Venezuela, o Dia da Mãe, comemorou-se no passado domingo (dia 14), um acontecimento que sensibilizou e motivou a homenagem “às vítimas e a todas as mães que têm perdido os seus filhos, em consequência das ações de ditadura que se vive na Venezuela” afirmou Nataly Pestana, responsável, na Madeira, pela Venexos.

Os intervenientes rezaram o terço e depois participaram na Eucaristia na Sé do Funchal. No final da cerimónia, na Praça do Povo, as vítimas mortais foram homenageadas “com sentidas palavras” referiu Nataly Pestana acrescentando que “se recordou, nome a nome, todos os que faleceram durante as manifestações que se iniciaram no mês de Abril na sequência do apelo da oposição venezuelana para que o povo saia para as ruas contra o governo do presidente Maduro”.

A responsável madeirense pela Venexos apelou aos venezuelanos que residem na Ilha da Madeira, a estar atentos a novos eventos que se irão realizar nos próximos dias. “Queremos fazer sentir as nossas vozes, desde a Madeira, unir-nos todos num só objectivo: Venezuela”.

Nataly Pestana salientou ainda que a Associação Venexos já começou a campanha de recolha de medicamentos para Venezuela, com vários pontos de recolha que serão divulgados nos próximos dias.”

