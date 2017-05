Turismo de Portugal aprova projecto Smart Melgaço

O Turismo de Portugal (TP) aprovou o projecto Smart Melgaço, que visa a instalação de redes Wi-Fi em três pontos estratégicos do município, de forma a disponibilizar internet gratuita aos turistas e visitantes. O projecto representa um investimento de 58 mil euros, 50 mil dos quais provenientes do apoio concedido no âmbito do Programa Valorizar.

“Melgaço é o primeiro município a ver aprovada a candidatura de disponibilização de Redes Wi-fi”, revelou a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, durante o colóquio ‘Turismo de Natureza, Aventura e Segurança’, integrado na 2ª edição do ‘Pegada Zero – II Jornadas de Turismo de Natureza – PNPG – Melgaço 2017’, que decorreu no domingo, 14 de Maio.

O projecto visa a instalação de redes Wi-Fi em três pontos estratégicos do município de Melgaço, nomeadamente Centro Histórico, Parque Nacional Peneda-Gerês (PNPG) – Porta do PNPG de Lamas de Mouro e Vila de Castro Laboreiro.

“Ao proporcionar cobertura Wi-Fi, o município está a contribuir para o aumento da qualidade da experiência por parte dos visitantes. Não podemos olvidar que o recurso às novas tecnologias permite fazer uso de ferramentas muito poderosas em termos de despertar emoções no turista/visitante e apelar ao consumo mais fácil do território”, considera o autarca de Melgaço, Manoel Batista.

Recorde-se que o Programa Valorizar foi lançado no ano passado e visa apoiar o investimento na qualificação do destino turístico Portugal, definindo os termos e condições de concessão de apoios financeiros a projectos de investimento e a iniciativas que tenham em vista a regeneração e reabilitação dos espaços públicos com interesse para o turismo.