O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa ofereceu, no Museu de Arte Contemporânea de Zagrebe, um concerto de fado com a artista Cuca Roseta, onde esteve presente a Presidente da República da Croácia, Kolinda Grabar-Kitarović. No concerto esteve presente a comunidade portuguesa da Croácia, o Corpo Diplomático residente em Zagrebe, assim como mais convidados da sociedade croata.

