Associação de Deficientes manifesta-se sobre os apoios financeiros do Governo Regional

De acordo com um comunicado sobre os apoios financeiros do Governo Regional da Madeira, « A Associação Portuguesa de Deficientes – Delegação da Região Autónoma da Madeira vem por este meio manifestar o seu desagrado relativamente às últimas notícias que referem que tem vindo a ser atribuído apoio financeiro a algumas Instituições de Solidariedade Social da Região.

Nós também solicitamos apoio financeiro, contudo a resposta que nos forneceram foi que o Instituto de Segurança Social da Região Autónoma da Madeira não dispõe de meios financeiros, uma vez que depende da verba vinda de Lisboa, sendo que a mesma não foi aumentada. Contudo, e uma vez que para outras Instituições existe apoio, questionamos ao Governo Regional da Madeira, porque existem apoio para umas e não existe apoio para outras?

Seremos diferentes de todos os outros? O nosso trabalho em prol das pessoas com deficiência, desde apoio logístico, legislativo, de atribuição de ajudas técnicas, de realização de atividades desportivas, lúdicas e sociais não merece a atenção do Governo e carece de apoio financeiro?

Somos a maior Instituição de apoio à pessoa com deficiência na Região, de forma direta e indireta e não recebemos apoio governamental. Temos vindo a sobreviver de donativos e realizamos atividades para angarias fundos.

Se não sabem separar a vida política do seu cargo no governo que deverá ser o de servir a população, tendo em conta as suas vulnerabilidades, estamos muito mal!

Estamos cansados de esperar! Necessitamos de apoio financeiro!».