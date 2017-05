Dia Internacional da Diversidade Biológica na APEL

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Diversidade Biológica, a Escola da APEL em parceria com a Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, realizará uma atividade denominada “Agricultura diferente, natureza sustentável. O potencial da diferença”, que terá lugar no próximo dia 22 de maio, das 10h00 até às 16h no Auditório Padre Mário Casagrande, na Escola da APEL.

Esta iniciativa, que contará com a presença de vários convidados, será presidida pelo Diretor Regional de Agricultura Eng. Paulo Santos, e encerrada pelo Secretário Regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos.

A comemoração do Dia Internacional da Diversidade Biológica tem como principal objetivo destacar os principais fatores que vêm contribuindo para a diminuição da biodiversidade, e realçar o papel da agricultura em Modo de Produção Biológico e de outras práticas agrícolas sustentáveis para o aumento/preservação dessa mesma biodiversidade.

Várias personalidades que participarão no evento farão parte de uma mesa redonda, sob forma de abordagem do tema central da diversidade biológica junto de um público-alvo específico, designadamente alunos e Comunidade Educativa.

Decorrerá, durante todo o dia, um mercado de produtos agrícolas biológicos no pátio da Escola da APEL.

De referir ainda que esta é uma iniciativa aberta a todos os interessados e de caráter gratuito.