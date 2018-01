Antigos alunos da Apel homenageiam professor Jesus

Shares

A Associação dos Antigos Alunos da Escola da APEL homenageou o Professor António Jesus pelos 38 anos de dedicação à comunidade educativa da Escola da APEL. Num evento que contou com a presença de Alfredo e Maria Jesus Braz, dois dos fundadores da escola, a Associação dos Antigos Alunos apresentou um medalhão em bronze da autoria do escultor Luís Paixão que retrata uma imagem de perfil do homenageado.

O medalhão será agora colocado na entrada da sala onde o Professor Jesus leccionava, que será também renomeada ‘Sala Professor Jesus’.

A iniciativa dos Antigos Alunos, integrada nas Comemorações dos 40 Anos da Fundação da Escola da APEL, reuniu, ainda, a participação de actuais alunos e professores da APEL, que apresentaram actos musicais e leituras expressivas de poesia, entre as quais ‘Pedra Filiosofal’, de António Gedeão, uma das peças favoritas do Professor Jesus.