II Semana do Antigo Aluno da APEL

A Associação dos Antigos Alunos da Escola da APEL (AAAEA) irá realizar, de 13 a 17 de novembro, a II Semana do Antigo Aluno.

No âmbito desta iniciativa, serão organizadas cinco conferências temáticas que pretendem estimular o diálogo entre figuras de referência da sociedade madeirense e os atuais alunos da escola, de forma a ajudá-los a perceber as carreiras à sua disposição e a respetiva integração no actual mercado de trabalho.

Os temas abordados serão o Turismo, o Voluntariado, a Comunicação, as Novas Tecnologias e o Mar, sendo que algumas das personalidades que já confirmaram a sua presença são Miguel Caldeira (Porto Bay), Clara Noronha (Direção Regional de Turismo), Paulo Almada (RTP), Romano Faria (Antena 3) e João Rodrigues (atleta olímpico), entre outros.

A AAAEA convida todos os membros da comunidade escolar da APEL a participar nas conferências, usufruindo, assim, da visão que será trazida para as mesmas pelos participantes em cada painel.