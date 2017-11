Concurso ‘A Melhor Pinga S. Martinho 2017’ na Casa do Povo da Ilha

Shares

O Concurso “A Melhor Pinga de S. Martinho 2017” irá se realizar no próximo dia 11 na Casa do Povo da Ilha, a partir das 19:30H.

Trata-se de um evento organizado pela Casa do Povo no qual se pretende promover a continuação das tradições e costumes associados ao S. Martinho, como a prova do vinho, as iguarias típicas associadas, castanhas assadas e o bacalhau, bem como o convívio entre gerações.

Para esta iniciativa está programada a participação do Centro de Convívio e grupo de dança da Casa do Povo da Ilha e atuação do Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santana.

Após a animação, é avaliado o vinho dos vários inscritos no Concurso e serão atribuídos prémios aos vencedores.