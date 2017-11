Jornada de apresentação do projeto ISLANDAP

Shares

No âmbito do projeto ISLANDAP: Consórcio I+D+I para o desenvolvimento da aquaponia e economia circular nas ilhas ultraperiféricas, irá realizar-se no próximo dia 15, das 10:00H às 13:00H, na Sala Ursa Maior, Piso -1 Edifício Madeira Tecnopolo, uma jornada de promoção e divulgação do projeto ISLANDAP aberta ao público.

O evento, que tem carácter de interesse geral e está orientado a toda a comunidade, será composto de palestras tanto técnicas como informativas, com o objetivo de promover e difundir o projeto ISLANDAP, desenvolver as capacidades no âmbito da investigação, assim como também demonstrar que é possível estabelecer um modelo de negócio sustentável. Com este evento pretende-se estender o conhecimento acerca da aquaponia, mostrando as suas vantagens a partir de diferentes abordagens.

A inscrição na jornada é gratuita mas obrigatória e poderá ser feita até ao dia 13 de Novembro às 12 horas.

PROGRAMA:

10:00 – Sessão de Abertura

10:15 – Apresentação geral do projeto

10:45 – Apresentação dos objectivos, actividades, parceiros e associados em cada região

11:15 – Apresentação da rede de Economia Circular e aquaponia, apresentação da página web e redes sociais

11:45 – Sessão aberta de perguntas e respostas

12:30 – Encerramento da Jornada e networking