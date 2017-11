‘Stunt Riding’ poderá regressar à ação depois de oito anos parado por falta de financiamento

Shares

Depois de oito anos parado por falta de financiamento, o Campeonato Nacional de ‘Stunt Riding’ poderá regressar à ação.

É, pelo menos, esse o objetivo de Diego Henriques, presidente do ‘Clube de Motards da Madeira’, que está a tentar reactivar a modalidade. Para o efeito, irá realizar um evento na Madeira, que contará com a participação de cinco pilotos madeirenses e também do último campeão nacional Hélder Pereira.

A iniciativa está marcada para o dia 11 Novembro e será realizada na Avenida Sá Carneiro, que estará encerrada entre as nove e as 22 horas.

Os treinos estão marcados para as 14 horas e as provas decorrem entre as 15 e as 20 horas.

Os pilotos estreantes, terão conhecimento das regras do campeonato e, para o efeito, contarão com a presença de júris. Um deles, antigo presidente do ‘Motoclube Xupa Cabras’ de Setubal, Victor Gamito, virá do continente, de propósito para a ocasião.

A modalidade conta também com acrobacias tais como: cavalo lento, égua, cavalo sem mãos, cadeirinha (cavalo em cima do volante), burn out (em circulo e em oito), cavalinho em circulo.

Os pilotos madeirenses que participam neste evento são Décio Miranda, Fábio Xavier, Mariano Freitas, João Gonçalves e João Miguel Gonçalves.

O objectivo é que o campeonato seja realizado em território continental e que a prova final, seja realizada, anualmente na Região.

Horário:

14H00 – TREINOS LIVRES

15H00 – 1ª MANGA

16H00 – SHOW HÉLIO PEREIRA

“CAMPEÃO NACIONAL”

17H00 – 2ª MANGA

18H00 – SHOW HÉLIO PEREIRA “CAMPEÃO NACIONAL”

20H00 – ENTREGA DE PRÉMIOS