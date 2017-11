Seminário “Uma Conquista Gestual” na Escola da APEL

Shares

O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, sexta-feira (17 de novembro), pelas 9 horas, na sessão de abertura do Seminário “Uma Conquista Gestual”, que terá lugar na Escola da APEL.

A iniciativa, organizada pela Secretaria Regional de Educação, através da Direção Regional de Educação, em colaboração com a Associação de Surdos, Pais, Familiares e Amigos da Madeira (ASPFAM), decorre no âmbito dos 20 anos de reconhecimento oficial da Língua Gestual Portuguesa (LGP).

A Língua Gestual Portuguesa, instituída em 1997 na Constituição da República Portuguesa como língua oficial, é a língua materna da comunidade surda e garante da educação bilingue de alunos surdos. Neste sentido, decorridos 20 anos desde a sua integração, importa dar a conhecer a evolução histórica e os princípios que lhe estão subjacentes, por forma a promover o domínio e a utilização da LGP, quer pelos docentes, quer pelos alunos surdos e comunidade educativa em geral.

Este seminário conta com a participação de diversos oradores, nomeadamente José Afonso Baptista, da Universidade Católica Portuguesa; Paulo Vaz de Carvalho, do Centro de Educação e Desenvolvimento Jacob Rodrigues Pereira, da Casa Pia de Lisboa e da Universidade Católica Portuguesa; Marta Morgado, do Centro de Educação e Desenvolvimento Jacob Rodrigues Pereira, da Casa Pia de Lisboa; Mariana Martins da Associação Portuguesa de Surdos; Maria Helena Alves, do Núcleo de Língua Gestual Portuguesa, do Instituto Nacional para a Reabilitação, entre outros.

Ainda no âmbito das Comemorações dos 20 anos de reconhecimento da LGP, realizar-se-ão dois workshops, nos dias 16 e 18 de novembro, que terão lugar na Divisão de Apoio à Surdez e à Cegueira (sito à Rua Dr. Juvenal n.º 31, no antigo edifício do Instituto de Surdos do Funchal).