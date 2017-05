Dia da Europa na Reitoria da UMa

O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente esta terça-feira, dia 9 de maio, pelas 14h45, na comemoração do Dia da Europa, que terá lugar no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas.

Nesta iniciativa da Direção Regional da Juventude e Desporto, que assinala o fim da Semana Europeia da Juventude, serão exibidos e premiados os trabalhos dos concursos de Curtas-Metragens e Olimpíadas da Europa, incluídos no projeto IncluEuropa, destinado aos Clubes Europeus da RAM.