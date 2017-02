Interpretação Musical e Pedagogia congregam alunos e professores de música

O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, participou, na última sexta-feira, na sessão de abertura do Fórum Internacional “Interpretação Musical e Pedagogia”. A iniciativa da Associação Internacional “Arte e Educação no século XXI” decorrerá até 2 de março e inclui aulas, quer para professores quer para alunos, recitais, concertos e ainda o concurso “Arte do Século XXI”, no qual participarão jovens executantes madeirenses e estrangeiros.

“O intercâmbio é importante na vida e essencial nas artes. A troca de experiências com professores, alunos e executantes de outros contextos e realidades será enriquecedora e de certeza que, no final deste Fórum, estarão todos mais capacitado”, anteviu o Secretário Regional, considerando pertinente o facto de, nesta altura, a Madeira viver “um ambiente fantástico para receber aqueles que veem do leste profundo, não só pelo clima, mas pela semana de grande atividade nesta semana do carnaval”.

O governante com a tutela da Educação enfatizou ainda a possibilidade que o Fórum concede aos madeirenses de assistir a espetáculos de qualidade. “Numa região ultraperiférica como a Região Autónoma da Madeira, ter oportunidade de assistir a momentos de grande execução artística é um aspeto relevante”.