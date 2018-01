I Encontro “Ambientes Inovadores de Aprendizagem” na Apel

Shares

O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente nesta sexta-feira, dia 12, pelas 9h30, na sessão de abertura do I Encontro “Ambientes Inovadores de Aprendizagem”, que terá lugar na Escola da APEL.

Pretende-se que este Encontro, promovido pela Secretaria Regional de Educação, através da Direção Regional de Educação, seja um espaço de reflexão, diálogo e trabalho destinado a todos os professores e demais profissionais de educação e ensino.

Os Ambientes Inovadores de Aprendizagem pretendem constituir-se como Laboratórios de Aprendizagem, espaços de inovação e tecnologia, para professores e alunos, propícios à utilização de novas metodologias criativas e motivadoras.

O ensino e as aprendizagens inovadoras na educação, quer se desenvolvam em contextos de educação formal ou em ambientes mais informalizados, são imprescindíveis para que as crianças e jovens que se encontram em processo de educação e formação se consciencializem e conheçam as diferentes abordagens e potencialidades proporcionadas pela inovação tecnológica. Com estas aprendizagens inovadoras, pretende-se a formação de um aluno/cidadão reflexivo, social e politicamente participativo, comprometido com a construção do seu próprio saber, que através da prática, da experiência e da resolução de múltiplos desafios e de problemas reais, desenvolva uma aprendizagem muito mais enriquecida, personalizada e criativa, que lhe confiram competências para o exercício de uma cidadania comunicativa, cosmopolita, crítica e solidária.

No programa deste Encontro destacam-se a dinamização de seis workshops no período da manhã e seis workshops no período da tarde, de cariz eminentemente prático, através da dinamização de diversas oficinas de trabalho, que visam fomentar o exercício de renovação de metodologias e de práticas enriquecedoras.

Haverá ainda espaço para a divulgação de boas práticas pedagógicas, que contará com a presença de Rosa Luísa Gaspar, Embaixadora eTwinning na Região Autónoma da Madeira, e da professora Fábia Gomes, da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares.