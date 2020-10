O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, marcou presença na sessão de abertura do Encontro de Professores da Área Artística e Tecnológica da Madeira, que teve lugar no auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia.

You May Also Like