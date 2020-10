Madeira com 7 novos casos. Um destes casos esteve num contexto escolar onde foram identificados 31 contactos do jovem

De acordo com informação da situação epidemiológica na RAM, referente ao dia de hoje, 18, pelo Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM: Até ao dia 18 de outubro, foram contabilizadas na RAM 1780 notificações de casos suspeitos de COVID-19, dos quais 1460 não se confirmaram.

Hoje há 7 novos casos positivos a reportar, pelo que a RAM passa a contabilizar 320 casos confirmados de COVID19 no território regional. Trata-se de 4 casos importados (2 provenientes do Reino Unido, 1 da Venezuela e 1 da Região Sul de Portugal) e 3 casos de transmissão local.

Os 3 casos de transmissão local correspondem a contactos próximos de um caso importado recentemente diagnosticado, que foram alvo de teste. Outros 8 contactos deste caso importado estão em estudo.

Um dos casos positivos confirmados hoje, esteve num contexto escolar. O jovem em causa frequentou a escola no dia 14 e 15/10, após ter tido contacto próximo com um caso positivo de COVID-19. Foram identificados 31 contactos do jovem no contexto escolar, 12 dos quais foram contactos próximos. A direção da escola foi alertada e os contactos estão a ser informados e testados durante o dia de hoje. Assinala-se a determinação da autoridade de saúde para o confinamento de todos os contactos identificados, o que envolve a restrição às aulas de uma turma. A investigação epidemiológica está em curso, podendo a autoridade de saúde determinar novas medidas, conforme a avaliação do risco.

Há 3 novos casos recuperados a reportar. A região passa a contabilizar 219 casos recuperados de COVID-19. São 101 os casos ativos, dos quais 92 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 9 são casos de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos positivos, 56 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada e 45 em alojamento próprio.

À data, 20514 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, com recurso à aplicação MadeiraSafe, 9359 destas pessoas estão em vigilância ativa. No total, há 41 situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde. Investigações epidemiológicas estão em curso.

Os contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam 13818, mais 25 chamadas nas últimas 24h. O total de atendimentos pela linha de acompanhamento psicológico do IASAUDE, IP-RAM (291 212 399) é agora de 2324, com 192 pessoas acompanhadas pelos profissionais deste instituto. Relativamente aos testes para despiste de COVID-19 realizados na RAM, assinala-se que: No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 86839 colheitas para teste à COVID-19 realizadas (até às 19h00 de hoje); No total, as amostras processadas no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, EPERAM ascendem a 136135.