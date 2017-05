UMAR lamenta a morte de “forma trágica” de mais uma mulher

Em comunicado, o Secretariado da UMAR/Madeira apontou estar “profundamente chocado com mais uma morte de uma mulher na Madeira este ano já foram três assassinadas.

Agora foi em Machico onde uma senhora de 66 anos foi esfaqueada por um sobrinho, seu vizinho. O mais grave é que esta senhora, já há muito tempo, que fazia queixa nas autoridades, dos maus tratos que o agressor e outro irmão, impingiam aos tios. Ainda ontem tinha sido feita mais uma queixa, e a verdade é que nada foi feito, por parte de quem de direito e chegamos a esta situação drástica

Alguma coisa está a falhar em tudo isto. Não basta sinalizar os acontecimentos é necessário levar as queixas a sério para que situações destas não possam voltar a acontecer.

Os vizinhos da vítima estão amedrontados e fecham as portas com medo do que possa acontecer. Não é justo que as comunidades vivam com este tipo de medos. É necessário que a justiça actue e funcione.

A UMAR, embora tenha consciência que este tipo de crime não se enquadra no âmbito do crime público de violência doméstica, não pode ficar indiferente e manifesta publicamente e sua preocupação, e das suas associadas de Machico, lamentando que mais uma mulher perca a vida de forma tão trágica”.