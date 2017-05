“Desafio do Coração” no Jardins do Lido

A Delegação da Madeira da Fundação Portuguesa de Cardiologia assinala, no próximo dia 27 de Maio de 2017 (sábado), o mês do coração com várias atividades promotoras da saúde cardiovascular, no Jardim do Lido, no Funchal, denominando-se “Desafio do Coração – 2017”.

Esta atividade realizada conjuntamente com vários parceiros, procura alertar a população para a problemática das doenças cardiovasculares, e sensibilizar os participantes para a prática de atividade física regular e para uma alimentação saudável, cujo programa se envia em anexo.

O “Desafio do Coração” encontra-se aberto a toda a comunidade em geral (de carácter livre e gratuito), remetendo-se a divulgação da mesma, uma vez que é do interesse de todos. Salvaguarda-se que a presença de todas as pessoas é de extrema importância, a fim de se poder passar esta mensagem da forma mais efetiva.

A Fundação Portuguesa de Cardiologia é uma Instituição de Utilidade Pública com o objectivo geral de prevenir as doenças cardiovasculares, a maior causa de mobilidade e mortalidade da população portuguesa.