‘Clima de confiança que se vive nos Açores contou com a cooperação entre entidades’

O Vice-Presidente do Governo salientou a importância do espírito de cooperação entre entidades e o percurso de afirmação percorrido e conquistado pelas Juntas de Freguesia que, com a evolução da Autonomia, “deixaram de ser espaços de emissão de licenças e de serviços administrativos para serem, efetivamente, um parceiro ativo no desenvolvimento das suas comunidades”.

“Hoje, sentimos que todas as comunidades contam com as Juntas de Freguesia como parceiros na atividade social, na atividade cultural, na atividade desportiva, na atividade económica”, afirmou Sérgio Ávila, que falava na inauguração da requalificação da sede da Junta de Freguesia de São Pedro, em Angra do Heroísmo.

Para o governante, esse percurso “só foi possível” devido à “cooperação” entre entidades, defendendo que “é preciso continuar esse espírito de cooperação para que os desafios do desenvolvimento que agora se colocam, os novos, possam ter mais eficácia” na Região.